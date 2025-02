Orio al Serio, operazione cattura lepri nell’area erbosa dell’aeroporto

Catturate 11 lepri

L’operazione, eseguita a due anni di distanza dalla precedente , è stata richiesta e predisposta da Sacbo per ottemperare alle normative europee Easa, concernenti l’attività di prevenzione di possibili impatti mediante l’allontanamento di animali selvatici dalle zone interessate dal movimento degli aerei.

Trasferite in pianura

Come nelle precedenti operazioni analoghe, finalizzate al progressivo contenimento della presenza di lepri sul sedime aeroportuale, sono state adottate tutte le precauzioni per la tutela e la salvaguardia degli esemplari catturati, che sono stati inanellati a cura di un medico veterinario per essere rilasciati successivamente nelle aree di ripopolamento della pianura bergamasca.