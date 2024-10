Orio al Serio, rientra in Italia senza autorizzazione: espulso un giovane con precedenti

Nella giornata di giovedì 3 settembre, i poliziotti dell’ufficio immigrazione della Questura di Bergamo hanno dato esecuzione all’espulsione di un cittadino marocchino , tratto in arresto dagli agenti della Polaria di Orio al Serio per rientro nel territorio dello stato senza speciale autorizzazione (art. 13 comma 13 del Testo unico immigrazione): è stato quindi imbarcato sul volo diretto a Casablanca.

A carico del giovane, classe 1997, numerose segnalazioni di inammissibilità in altri paesi dell’Unione Europea, nonché svariati precedenti penali e di polizia, tra cui condanne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, per il reato di porto d’armi od oggetti atti ad offendere e di furto.