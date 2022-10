Orio prende il volo: è questione di giorni per raggiungere quota 10 milioni

Sarà psicologica quanto si vuole, ma la soglia dei 10 milioni di passeggeri è a un passo per l’aeroporto di Orio al Serio . E il ritorno alla doppia cifra (in milioni) per lo scalo è un’ulteriore conferma di un trend che segna il ritorno alla normalità. Poi se è vero che del doman non v’è certezza, figuriamoci in questi tempi difficili, ma per il momento i conti tornano.