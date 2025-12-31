Burger button
Cronaca / Hinterland
Mercoledì 31 Dicembre 2025

Orio, sosta selvaggia in aumento: «Fino al 50% di multe in più»

CON LE FESTIVITÀ . Crescono il traffico verso lo scalo e anche le auto in divieto. Rafforzati i controlli. «Chiesto un tavolo di coordinamento in Prefettura».

Filippo Curnis
Filippo Curnis
Le auto ferme in divieto alle rotatorie verso l’aeroporto
Le auto ferme in divieto alle rotatorie verso l’aeroporto
(Foto di Bedolis)

Con le festività natalizie cresce la voglia di partire, ma aumentano anche i disagi per la viabilità intorno all’aeroporto di Orio al Serio. In particolare, tornano a fioccare le multe per le fermate irregolari lungo le due rotatorie che portano all’accesso dello scalo bergamasco, da tempo al centro di segnalazioni e proteste.

«Rispetto al mese di novembre, le sanzioni, sia per le soste improprie nel parcheggio di Oriocenter sia per le fermate in prossimità delle due rotonde, sono quasi raddoppiate, tornando ai livelli registrati durante l’estate», conferma il sindaco di Orio al Serio e presidente dell’Associazione dei Comuni aeroportuali, Alessandro Colletta. Un dato che fotografa una situazione ormai consueta: quotidianamente, infatti, si notano gruppi di veicoli fermi ai margini delle rotatorie, in attesa di prelevare parenti o amici in arrivo, con l’obiettivo di evitare il pagamento del ticket del parcheggio P1 e dell’area Kiss & Fly, gratuita solo per i primi dieci minuti di sosta.

Disagi e lamentele

Come in una vera e propria equazione, all’aumento del flusso di passeggeri durante i periodi di punta-estate e festività - corrisponde un aggravarsi del problema, con un incremento dei controlli e, di conseguenza, delle sanzioni. Questa cattiva abitudine «è fonte di costante di disagi e lamentele», aggiunge il sindaco, soprattutto nelle fasce orarie più trafficate, quando il numero di passeggeri cresce in modo significativo.

Il fenomeno viene monitorato con costanza dal Comune di Orio al Serio, competente per la rotatoria in prossimità del sottopasso verso Oriocenter, e dal Comune di Bergamo, responsabile invece della rotatoria più grande adiacente al parcheggio P3. «In attesa di sviluppare un accordo in Prefettura con il Comune di Bergamo, che permetta interventi più sinergici e coordinati tra le diverse forze di Polizia», Colletta fa sapere che gli agenti «sono in costante allerta». In collaborazione con Sacbo, la società di gestione dell’aeroporto, per tutto il mese di dicembre è stata inoltre programmata «una presenza rafforzata e più capillare» sul territorio.

Pericolo per la circolazione

L’obiettivo è quello di prevenire «situazioni di grave disagio per la circolazione, in particolare per i mezzi pesanti, e di ridurre i rischi legati alla sicurezza stradale, visto che le auto ferme lungo le rotatorie compromettono la visuale e aumentano il pericolo di incidenti». Secondo il sindaco di Orio al Serio, il problema è «destinato ad aggravarsi ulteriormente con l’intensificarsi dei lavori del cantiere della nuova linea ferroviaria che collegherà la stazione di Bergamo all’aeroporto»

Uno scenario che rende ancora più urgente la necessità di definire l’accordo tra i Comuni in Prefettura, anche se al momento «non vi sono certezze sui tempi». Anche a Palazzo Frizzoni l’attenzione resta alta, registrando un +25% di multe in questo periodo: «Sono attivi servizi frequenti di pattugliamento e sanzioni», afferma l’assessore alla Sicurezza del Comune di Bergamo, Giacomo Angeloni, precisando però che «spetta al Comune di Orio al Serio convocare il tavolo di coordinamento».

