Orio supera i 13 milioni di passeggeri. Nuovi investimenti per il 2023

Sanga ha ricordato come nell’anno che volge al termine sia arrivato l’ok alla Via (Valutazione d’impatto ambientale) del Piano di sviluppo dello scalo e che è stata avviata la Vas (Valutazione ambientale strategica) procedura che si conta di chiudere nel primo semestre del 2023. Anno dove sono previsti in budget 55 milioni d’investimenti, in buona parte per un nuovo ampliamento dell’aerostazione in fase di progettazione.