Oriocenter, la maxi mostra di opere realizzate con i Lego prolungata fino al 2 aprile

C’è tempo fino al 2 aprile 2024 per visitare i 100 modelli realizzati con i mattoncini tanto amati da adulti e bambini. In seguito allo straordinario successo della Mostra di opere realizzate con i famosi Mattoncini, Oriocenter e The Brick Show, società ideatrice e promotrice della mostra, ne annunciano il prolungamento fino al 2 aprile 2024.

I visitatori avranno così un mese in più per scoprire o riscoprire gli oltre 100 modelli composti da 8 milioni di mattoncini. Un’esposizione che coinvolge tutti, grandi e piccini, un gioco «senza tempo» che, da oltre 90 anni, è in grado di appassionare un target eterogeneo, trascendono culture e generazioni. Dal 12 ottobre 2023 – giorno di inaugurazione – ad oggi la Mostra ha registrato oltre 110.000 ingressi, ospitando visitatori provenienti principalmente dalla Lombardia e dalle regioni vicine del Nord Italia come Piemonte, Liguria, Veneto e Trentino-Alto Adige. Non solo, alcuni visitatori hanno raggiunto Oriocenter anche da regioni più distanti come Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna, ma anche oltre confine, Francia, Svizzera e Slovenia.