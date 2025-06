Papaveri, incanta la distesa rossa al «triangolone» tra Gorle e Bergamo

Il campo è di proprietà di un privato

Il campo è proprietà di privati che, grazie alla scelta delle colture (citiamo in passato l’esplosione di giallo, fiore della colza ), regalano un paesaggio da cartolina a chi passa di lì: « Per i gorlesi è il “triangolone” , un prato di 66mila metri quadri che è patrimonio della comunità, una delle poche aree agricole sopravvissute – spiega Giovanni Testa , sindaco di Gorle –. La fioritura rossa dei papaveri è meravigliosa, uno spettacolo di cui ogni giorno godono i circa 30mila veicoli che passano da questa strada, senza contare l’affaccio sulle Prealpi, in particolare sulla Presolana».

Un tocco di poesia nel traffico

La distesa fiorita rasserena, almeno per qualche istante, gli animi degli automobilisti che nelle ore di punta sono bloccati nel traffico. La meraviglia ogni anno si ripete nel «triangolone». L’auspicio è che questa tradizione di inizio estate non venga meno: «È un patrimonio di tutti, rimasto intatto negli anni, un bene inalienabile che sarebbe bello poter trasferire alle future generazioni – continua Testa -. La destinazione nel Pgt è agricola ed è stato inserito nell’ambito delle aree periurbane verdi, insieme ad altre aree da tutelare che ricadono in altri Comuni vicini a Bergamo. Non bisogna mai sottovalutarne il valore».