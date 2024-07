Parco delle Cornelle, nati due esemplari di gufi delle nevi

Due piccoli nati

Mamma e papà dei piccoli esemplari sono due ospiti storici del Parco: la femmina è nata in struttura 14 anni fa, mentre il maschio, ha 9 anni ed è giunto a Le Cornelle nel 2016 dopo essere cresciuto in un Parco tedesco. La nascita è stata accolta con gioia dal Parco perché i due pulcini, insieme ai loro genitori, fanno parte del Progetto Eep, uno dei progetti più significativi dal punto di vista conservazionistico: è stato proprio a inizio anno che il coordinatore europeo della specie ha richiesto al Parco di far riprodurre gli esemplari ospitati, sia per il loro valore genetico, sia per contribuire alla loro salvaguardia e protezione. Il gufo delle nevi, infatti, attualmente compare come «vulnerabile» nella Lista Rossa della Iucn (Unione internazionale per la conservazione della natura), poiché in natura la sua popolazione è in rapido declino a causa dei cambiamenti climatici e delle attività umane. Originario della tundra euroasiatica e dell’America del Nord, questo uccello è caratterizzato da un piumaggio in gran parte bianco, con evidenti macchie brunastre negli esemplari femminili, ha un’apertura alare che può raggiungere i 160 centimetri e come gufi e civette può ruotare il capo di 270°.