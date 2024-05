Piccolo aereo fuori pista a Olbia: nessun ferito, ma voli cancellati anche per Orio

L’impatto sul traffico sullo scalo della Gallura è significativo tra arrivi e partenze: 32 voli in ritardo, 4 cancellati e tre dirottati in altri aeroporti sardi . Secondo l’avviso Notam per i piloti lo stop, attualmente, è attivo sino alle 20 di questa sera.

Nel dettaglio sono stati cancellati i due voli in arrivo e in partenza per Milano Linate di Aeroitalia, uno Easyjet in partenza per Bergamo e uno Ryanair sempre per Bergamo Orio al Serio. Dirottati ad Alghero un aereo Ryanair proveniente da Bergamo e uno Volotea da Parigi Orly, mentre è atterrato a Cagliari quello Easyjet da Milano Malpensa. Complessivamente i ritardi riguardano finora 15 voli in arrivo e 17 in partenza.