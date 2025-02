Politica in lutto, è morta Silvana Santisi Saita: fu sindaco di Seriate e consigliere regionale

E’ spirata nella notte giovedì 20 e venerdì 21 febbraio nella sua abitazione di Seriate, Silvana Santisi Saita, ex sindaco di Seriate per due mandati e ex consigliere regionale della Lega, aveva 86 anni.

Lascia il marito Alfonso Saita, i figli Claudia e Marco e tre nipoti: Luca, Giulia e Lisa.

L’insegnamento e l’impegno politico

Nata in provincia di Messina il 14 agosto del 1938, Silvana Santisi Saiata era laureata in Farmacia, ma presto lasciò la professione per dedicarsi con dedizione e vocazione all’insegnamento: dal 1967 fu in cattedra all’ITC «Vittorio Emanuele II», al Liceo scientifico «Lussana» e all’ITIS «Natta» per poi entrare in ruolo nel 1974 al «Paleocapa», dove fu anche vicepreside.

All’insegnamento abbinò le altre due sue grandi passioni: il sociale e la politica. Si avvicinò

Silvana Santisi Saita nel giugno 2009 quando fu riconfermata sindaco di Seriate per il secondo mandato

(Foto di Colleoni) alla Lega Nord, dopo la sua prima esperienza in Giunta a Seriate nel 1992 come assessore esterno ai Servizi sociali del Comune di Seriate. Nel 1995 prese la tessera della Lega Nord mantenendo l’incarico di assessore alle Politiche sociali fino al 2004, anno in cui è stata eletta Sindaco di Seriate. Carica che mantenne anche per un secondo mandato nel 2009, quando fu eletta con il 61% dei voti. Nel febbraio 2013 sbarcò Al Pirellone e fece un mandato come consigliere regionale della Regione Lombardia.

Fu anche Presidente dell’Azione Cattolica di Seriate e poi, dal 1986 al 1992, come Presidente diocesana dell’Azione Cattolica bergamasca. Fece parte anche del Consiglio pastorale diocesano e del Direttivo della Consulta dei laici di Bergamo. Nel 1998 è stata insignita della «Croce pro Ecclesia et Pontifice» da Papa Giovanni Paolo II.