Pontesecco, la sera meglio del mattino. Prima modifica: una corsia in più verso Bergamo

Continuano i lavori in via Pontesecco, tra Bergamo e Ponteranica, dove Comune di Bergamo, Comune di Ponteranica e Provincia di Bergamo sono al lavoro per realizzare la seconda rotatoria del complesso e delicato intervento pensato per migliorare la viabilità di uno dei nodi storici del traffico cittadino, l’accesso dalla Val Brembana a città e circonvallazione.

Nella serata di lunedì 11 settembre i tecnici della ditta Car.Ba., incaricati dei lavori, sono stati all’opera nell’area per realizzare la rotatoria provvisoria: nelle scorse ore sono proseguiti i lavori di allargamento della carreggiata per poter far posto al rondò, più piccolo del primo realizzato alla confluenza con la circonvallazione e via Pietro Ruggeri da Stabello.

La rotatoria è realizzata al momento con dei jersey di colore bianco e rosso, ma ha già consentito lo spegnimento del semaforo all’incrocio con via Maresana.

La cronaca della mattina di martedì

Nella mattinata di martedì, primo giorno di scuola per Bergamo e la Lombardia – cosa che provoca storicamente un incremento della mobilità privata lungo le strade -, agenti della Polizia Locale di Bergamo e Ponteranica sono stati al lavoro nella zona nel tentativo di agevolare il transito dei veicoli, consapevoli della necessità di dover attendere qualche giorno per consentire agli automobilisti di abituarsi al nuovo assetto viario della zona e di qualche settimana perché il cantiere sia completato in tutte le sue parti. Presenti sul luogo anche il Sindaco di Ponteranica Nevola e l’Assessore ai Lavori Pubblici di Bergamo Brembilla.

Diversi rallentamenti in ingresso in città, soprattutto tra le 7.30 e le 8 del mattino, hanno portato alla decisione di raddoppiare le corsie in uscita dalla seconda rotatoria, quella più piccola, in direzione del capoluogo. L’intervento sarà effettuato già nella notte tra martedì e mercoledì 23 settembre.

La sera il traffico è stato più scorrevole

In serata il Comune di Bergamo ha diffuso una nota nella quale commenta la situazione martedì sera verso le 18.30 : «Risultati incoraggianti, la storica coda che in uscita dalla città che caratterizza da anni circonvallazione e il tratto di strada tra il Comune di Bergamo e quello di Ponteranica oggi, per la prima volta, si è drasticamente ridotta è praticamente azzerata, riducendo i tempi di uscita dal capoluogo per gli automobilisti, sia lungo la circonvallazione sia lungo via Pietro Ruggeri da Stabello. Come era stato previsto, il beneficio delle due rotatorie, al netto dei lavori che ancora proseguiranno per qualche settimana all’incrocio con via Maresana, è stato evidente nell’ora di punta di uscita dei veicoli verso la Val Brembana, nella direzione, cioè, che ha raggiunto un assetto pressoché definitivo. Continueranno nelle prossime settimane, invece, i lavori per migliorare il traffico del nodo con la seconda rotatoria».

Lo snodo di Pontesecco in entrata a Bergamo nella serata di martedì.

I nuovi rondò e la nuova viabilità