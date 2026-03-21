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Cronaca / Hinterland Sabato 21 Marzo 2026

Posa dei binari della T2, traffico al rondò dell’Arlecchino di Villa d’Almè

VIABILITÀ. Soprattutto in direzione della pianura per chi proviene dalla Valle Imagna. I lavori fino all’11 aprile.

Mariachiara Vanotti
Mariachiara Vanotti Collaboratore

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Posa dei binari della T2, traffico al rondò dell’Arlecchino di Villa d’Almè
A Villa d’Almè giorno di modifiche alla viabilità
(Foto di Bedolis)

Villa d’Almè

La chiusura della strada provinciale 14 a Villa d’Almè, per i lavori di posa dei binari della futura tramvia T2, sta mettendo a dura prova la viabilità tra la Valle Imagna e la Valle Brembana, con pesanti ripercussioni. I lavori sono previsti fino all’11 aprile.

Posa dei binari della T2, traffico al rondò dell’Arlecchino di Villa d’Almè
Code a Villa d’Almè
(Foto di Bedolis)
Posa dei binari della T2, traffico al rondò dell’Arlecchino di Villa d’Almè
La deviazione
(Foto di Bedolis)

I disagi del territorio

Il punto più critico riguarda l’arteria della Valle Imagna, in particolare via Dante, che nel pomeriggio di sabato 21 marzo era pesantemente trafficata soprattutto per chi viaggiava verso la pianura, imbottigliato nell’immissione forzata verso via Mazzi e la rotatoria d’Arlecchino. Sebbene sulla statale della Valle Brembana e sulla direttrice verso Dalmine il traffico procedesse a rilento senza fermarsi del tutto, la chiusura di via Gotti, in particolare nel tratto del curvone di via Ponte Regina, ha scatenato le proteste di chi vive e lavora nell’area: «Penso che sia una situazione insostenibile per chi si deve spostare — dichiara Enrico Gelmini della Cantina Valpantena, che opera proprio nella zona — già è difficile, con questi lavori saremo paralizzati; la gente è esasperata, la pazienza ha un limite». Una testimonianza che dà voce al forte disagio di un intero territorio che, tra cantieri e deviazioni, si ritrova improvvisamente isolato e con tempi di percorrenza insostenibili per il rientro verso la pianura.

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