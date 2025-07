Prima l’odissea per raggiungere Pantelleria, ora volo cancellato anche per tornare a Orio

I passeggeri non potevano credere che potesse capitare ancora e invece stamattina la triste sorpresa.

A loro si sono aggiunti anche i passeggeri di altri due voli Volotea che sono stati cancellati in mattinata, uno diretto a Bologna e l’altro a Verona. In tutto circa 300 persone che sono state fatte salire su un traghetto per Trapani della durata di 6 ore. Da lì, poi, non è ancora chiaro che fine faranno, se saranno portati all’aeroporto della città o a Palermo per essere imbarcati su un volo e tornare a casa. La spiegazione fornita ai passeggeri dalla compagnia low cost spagnola è che la cancellazione dei voli è stata resa necessaria perché gli aeromobili non avevano la possibilità tecnica di atterrare sull’isola in condizioni di scarsa visibilità.