Quel gancio in mezzo al cielo, «Giulia fu un inno alla vita»

Il pensiero che io possa diventare strumento nelle mani di Dio mi dà una grande gioia. Io sento che devo fare qualcosa per i giovani perché anche loro possano capire che, veramente, senza il Signore noi non siamo niente, siamo meno della polvere su un mobile vecchio». La voce recitante del Teatro Prova, nel teatro Gavazzeni, dava intensità alle parole di Giulia ragazzina di 14 anni morta per tumore dopo due anni di sofferenza.

Diceva ancora: «A un certo punto nella vita cambia tutto, il bello diventa diverso, la vita è più dura. La sofferenza. Le persone intorno a me mi dicono, dai che ce la fai, allora penso che sono importante per loro». Altro frammento: «Mi chiamano dappertutto a dare testimonianze e non so neppure io da dove mi viene la forza di andare. Penso che il Signore mi guida, io faccio quello che Lui mi dice, e basta».

Per Giulia Gabrieli morta 13 anni fa è in corso la causa di beatificazione e il processo è in corso a Roma, come ha aggiornato il postulatore don Mattia Tomasoni. Teatro al completo per la 5ª edizione dello spettacolo multiforme (danza, teatro, cori, cantanti, dialoghi) «Un gancio in mezzo al cielo» promosso da Manuela Rampinelli di Skandia con collaborazioni e sponsor, per raccogliere fondi a favore dell’associazione «Con Giulia» onlus, presenti i genitori di Giulia, Sara e Antonio, e per la prima volta il fratello Davide e la migliore amica Chiara.

La migliore amica

«Ringrazio il Signore per avermi dato un’amica così, sempre pronta. È importantissima per me» appuntava Giulia. Chiara si è recentemente sposata al santuario della Madonna di Stezzano: «Perché era un luogo speciale per Giulia. E lei era lì quel giorno, e ci ha abbracciati. Io sempre parlo con lei, mi affido a lei: è un’amicizia per sempre la nostra».

Il fratello

Di Davide ha colpito la sua frase, di 13 anni fa, Giulia era da poco morta, lui aveva 9 anni, che sentendo la disperazione di una persona al telefono con sua mamma ha detto: «Chi si dispera è perché non ha conosciuto Giulia». E ieri sera ha continuato: «La nostra quotidianità familiare vissuta in maniera serena, e la capacità di affrontare le difficoltà con lo spirito giusto, sono doni di Giulia».