Raffica di furti in bar e tabaccherie, due arrestati. Un colpo anche a Stezzano

Sono 39 i reati contestati a sette romeni, dai 20 ai 39 anni, destinatari di un’ordine di custodia cautelare emesso dal tribunale di Milano ed eseguito dai carabinieri della compagnia di Corsico per una serie di rapine e furti avvenuti tra novembre 2021 e la prima metà di gennaio 2022 nelle province di Milano, Novara, Verbania, Bergamo (un colpo a Stezzano) e Monza Brianza. I militari sono riusciti a catturare solo due dei sette uomini perché cinque hanno lasciato l’Italia già alcuni mesi fa, trovando rifugio proprio in Romania. Il gruppo, a cui viene contestata l’associazione a delinquere, viveva in un appartamento a Milano, in via Imbonati, e da lì si muoveva quasi ogni sera per compiere le razzie.