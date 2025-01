Rapinatore solitario all’«MD» di Ranica: casco in testa, fugge in scooter

Rapina giovedì 2 gennaio al supermercato «MD» di Ranica in via Marconi. Verso le 17 un uomo con il volto coperto da un casco integrale è entrato nel market, dove c’erano due soli clienti, e ha intimato alla cassiera di aprire il cassetto. In una mano impugnava qualcosa ma era infilato in un sacchetto di carta e nessuno è stato in grado di dire se fosse una pistola.