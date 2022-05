Riapertura del «Bopo», Ponteranica ci riprova: si cerca un gestore

AAA gestore cercasi per i prossimi cinque anni per il «Bopo». Dopo una prima manifestazione di interesse annunciata il mese scorso ma andata deserta, il Comune di Ponteranica ha pubblicato una nuova indagine di mercato per l’assegnazione in concessione d’uso del centro comunale «Bopo» per condurvi attività aggregative-ricreative per i prossimi cinque anni .