Ripristinato il collegamento Orio-Roma: da lunedì quattro voli giornalieri

Per un collegamento ferroviario che va in stand-by, c’è una connessione aerea che torna a decollare. Bergamo e Roma non restano «isolate»: dal 15 gennaio torna infatti operativo il volo tra Orio al Serio e Fiumicino operato da Aeroitalia. La novità è già visibile dal sito della compagnia aerea, che è tornata a rimettere in vendita i biglietti per la rotta.

Si (ri)parte con un totale di quattro voli giornalieri, due da Bergamo a Roma e altrettanti da Roma a Bergamo. Nel dettaglio, l’operativo dei giorni feriali prevede dal lunedì al venerdì un volo in partenza da Orio alle 7 (arrivo a Fiumicino alle 8,20) e un altro in decollo da Orio alle 19,20 (atterraggio a Fiumicino alle 20,40), mentre in direzione opposta i voli da Fiumicino per Bergamo partono alle 9,20 (con arrivo alle 10,40) e alle 21,30 (atterraggio alle 22,50).