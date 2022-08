Rischia di annegare in mare: salvata una ragazza di Scanzo

Sono andati a fare il bagno in un pomeriggio con il mare mosso e il cielo nuvoloso, in un tratto di spiaggia in cui non c’è servizio di salvataggio . Due ragazze di 25 anni di Scanzorosciate e Rovigo e un ragazzo di 22 anni di Rimini si sono trovati in difficoltà e, trascinati dalla corrente, non riuscivano più a tornare a riva. Si sono aggrappati ai pali di un trabocco (un’antica macchina da pesca tipica della zona) e sono stati salvati dagli uomini della Guardia costiera. È successo ieri alle 16,30 a Punta Aderci, riserva naturale, una delle zone più belle e conosciute della costa abruzzese, in provincia di Chieti . I tre amici sono in vacanza a Vasto e hanno deciso di passare la giornata sulla spiaggia di Punta Aderci. Verso le 16,30 sono andati a fare il bagno: non erano gli unici, in acqua c’erano anche altre persone, nonostante le condizioni del mare non fossero buone. C’era vento e il mare era molto mosso: i tre amici si sono trovati in difficoltà quasi subito.