Ryanair, nuove rotte da Orio per la Germania

Ryanair ha annunciato giovedì 15 dicembre una nuova rotta dall’aeroporto bergamasco di Orio al Serio verso Baden-Baden, in Germania, come parte del piano operativo per l’estate 2023, con due frequenze settimanali a partire da aprile 2023. In arrivo anche una nuova rotta verso Dusseldorf Weeze , con tre frequenze settimanali a partire da aprile 2023. «Per festeggiare – si legge in una nota della compagnia – Ryanair ha lanciato una promozione a tempo limitato per i clienti che desiderano prenotare in anticipo e a prezzi vantaggiosi le vacanze estive 2023, con tariffe a partire da 29,99 euro disponibili ora su Ryanair.com».