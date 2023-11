Ryanair, nuova rotta Orio-Sarajevo da aprile

Ryanair ha annunciato martedì 28 novembre una nuova rotta dall’aeroporto di Orio al Serio a Sarajevo, che sarà operativa quattro volte a settimana a partire da aprile, come parte del proprio operativo per l’estate 2024. Mauro Bolla, Head of Communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania, ha dichiarato: «Siamo lieti di migliorare ancora più la scelta ed il valore per i nostri clienti grazie all’aggiunta di questa nuova rotta a Sarajevo come parte del nostro operativo per l’estate 2024, offrendo così una scelta ancora più ampia per pianificare le prossime vacanze estive». «Non vediamo l’ora – aggiunge – di accogliere i clienti a bordo dei nostri voli da e per Milano Bergamo la prossima estate, mentre Ryanair continua a offrire più connettività e tariffe più basse di qualsiasi altra compagnia aerea in Europa».