Sabrina da Curno a Parigi per i campionati mondiali di acconciature

La ventiquattrenne di Curno Sabrina Pesenti volerà a Parigi il prossimo ottobre per i campionati mondiali di acconciatori. Ha sempre avuto le idee molto chiare riguardo al proprio futuro, Sabrina, che dopo le elementari avrebbe voluto lavorare sin da subito nel negozio di famiglia, senza frequentare le medie: «Naturalmente i miei genitori me l’hanno impedito. La mia famiglia ha un negozio di parrucchieri a Ponte San Pietro, prima gestito da mio nonno e poi passato nelle mani di mio padre.

Mi sono avvicinata a questo mondo per una tradizione familiare, avevo una forte passione già da piccola, ma mi hanno obbligata a proseguire gli studi» spiega la ventiquattrenne, che illustra il percorso scolastico compiuto: «Ho frequentato la scuola regionale a Longuelo, in seguito ho svolto degli stage scolastici in due negozi, uno a Carvico e l’altro a Brembate. Ho preferito fare gavetta lontano dall’ambiente familiare, per vedere altri modi di lavorare. Poi ho proseguito con altri tre stage e, conclusa la formazione scolastica, sono entrata nel salone di famiglia a luglio 2018. In seguito, ho frequentato l’accademia Aba per quattro anni e da poco sono stata presa come assistente all’insegnante per i prossimi due anni, dopo i quali potrò diventare io stessa insegnate accademica».

Sabrina si dice particolarmente portata per effettuare colorazioni e pieghe, che ha imparato a svolgere facendo pratica sulle clienti del negozio di Ponte San Pietro, che ricoprono una fascia d'età «dagli zero ai cento anni». La giovane continua a viaggiare insieme al padre per visitare le fiere di tutto il mondo e aggiornarsi sulle nuove mode. È proprio durante la visita alla fiera di Parigi che è nata per lei l'opportunità di partecipare ai campionati mondiali di acconciatori: «L'anno scorso stavamo visitando l'esposizione parigina e abbiamo conosciuto una squadra di Parma che aveva partecipato ai campionati. Tramite loro ho fatto le selezioni a gennaio di quest'anno, durante le quali mi sono esibita con un raccolto che mostrava la mia manualità. Mi hanno valutata e hanno deciso di inserirmi nella loro squadra».