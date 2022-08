Salvataggi, un’estate di super lavoro per i cani eroi della scuola di Seriate - Foto

Il mare, il lago, il fiume, sono i più diabolici tentatori dell’estate. Fa caldo, mi tuffo. Io so nuotare. E puntuale si presenta il fato con le sue bizze, in figura del vento che s’alza d’improvviso, di mulinelli invisibili, del mare o del lago che si increspano, e chi è in acqua sente aria di pericolo e s’avvia a riva. Ma non sempre ci si arriva con le proprie forze sfibrate dallo sforzo. A questo punto le persone sulla spiaggia cominciano ad allarmarsi ma, prima che il popolo arrostito al sole realizzi la situazione, un paio di cani e il loro conduttore sono già in acqua e stanno raggiungendo le persone o la persona in difficoltà. I cani avanzano veloci, superano la boa, raggiungono la persona che viene affrancata all’attrezzatura galleggiante del cane ed è trainata sana e salva a riva. Il popolo vacanziero, che ha seguito con stupore l’operazione, applaude. E accarezza i cani. E si complimenta con l’istruttore.