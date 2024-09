Scanzo, alla Festa del Moscato una folla di trentamila persone

Una tracolla e un calice di vino: erano questi gli accessori immancabili nella giornata di sabato 7 settembre in occasione della Festa del Moscato di Scanzo, giunta alla sua sedicesima edizione , alla quale hanno partecipato circa 30mila persone. «È un momento di comunità in cui le protagoniste sono le eccellenze, ma poi dietro ci sono i volontari che aiutano a costruire questa festa», le parole del sindaco di Scanzorosciate, Paolo Colonna.

Giochi e sfide

A sfidarsi nell’antica tecnica prima i genitori, poi i rappresentanti delle amministrazioni comunali aderenti al comitato turistico Terre del Vescovado. Medaglia d’oro per la squadra di Rosciate nel primo match e, nel secondo, per la squadra con il sindaco di Seriate, Gabriele Cortesi, di Pedrengo, Simona d’Alba, e di Orio al Serio, Alessandro Colletta.

Vino, valore culturale

«La festa del Moscato di Scanzo accoglie tutti: anche se il vino è un prodotto per gli adulti, vogliamo trasmetterlo come valore culturale anche ai più piccoli» ha continuato Angela Vitali, vicesindaco del paese, presente al convegno tenutosi in giornata sul tema de «Le vigne, come valorizzare un patrimonio storico e turistico».