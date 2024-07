Scende in piedi dallo scivolo, 15enne batte la testa in piscina

Una leggerezza che poteva costare cara quella di un ragazzino di 15 anni che mercoledì 24 luglio si è fatto male scendendo in modo scorretto – in piedi anziché seduto – da uno scivolo d’acqua in piscina a Stezzano. L’episodio si è verificato poco dopo le 14 nel parco estivo dell’Aquamore, a quell’ora frequentato da parecchia gente. Stando alla ricostruzione fornita dal personale in servizio, il quindicenne, arrivato in piscina insieme alla sorella, la zia e alcuni amici, sarebbe sceso da uno dei due scivoli, il cosiddetto «tappeto», in piedi, sbattendo quasi subito la testa e finendo poi in piscina in stato confusionale.

I soccorsi

L’assistente bagnante, che da bordo vasca fischia per dare il via libera, una dopo l’altra, alle discese dallo scivolo, si è accorta subito del forte impatto e si è lanciata in piscina senza aspettare, ancora prima che il ragazzo arrivasse in acqua, evitando conseguenze peggiori. Il quindicenne è quindi stato portato a bordo vasca e messo in posizione di sicurezza, mentre sono immediatamente scattate le operazioni di soccorso. Sul posto sono arrivate ambulanza e automedica e il giovane, che è sempre rimasto cosciente e che ha rifiutato il collare, è stato portato all’ospedale di Seriate, dove è stato trattenuto in osservazione durante la notte per il colpo alla testa.

Gli scivoli sono rimasti chiusi per circa un’ora e mezza, fino a quando il personale di sicurezza ha potuto accertare che l’urto non avesse causato danni di alcun tipo che potessero poi rendere pericolosa la discesa per gli altri utenti della piscina. Alla scena hanno assistito diverse persone: lo scivolo cade nella piscina utilizzata anche per nuotare. Tra queste, anche gli amici del ragazzo, visibilmente scossi dall’accaduto.

«Importante rispettare le regole»

«È importante rispettare le regole per divertirsi in piena sicurezza e permettere a tutti di trascorrere una giornata piacevole – spiega Matteo Melzi, manager di Aquamore Stezzano –. Voglio sottolineare la prontezza dello staff, preparato per gestire queste emergenze, che ha letto in tempo zero la situazione, attivando la miglior assistenza possibile al ragazzo. Noi insistiamo sempre tantissimo sull’importanza di rispettare il regolamento. Il nostro staff è molto attento, ma può intervenire prima e dopo, mentre non può fare nulla durante la discesa».