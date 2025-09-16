Schianto sull’Asse a Seriate, il giovane resta grave ma è fuori pericolo

Forse un colpo di sonno, forse una distrazione. Pochi istanti e la Renault Clio su cui domenica sera stava viaggiando un 24enne si è schiantata contro una delle cuspidi posizionate a indicare gli svincoli in uscita dall’Asse interurbano. L’impatto è stato violentissimo, tanto da mandare in ospedale il giovane con lesioni serie. Ricoverato in prognosi riservata, è fuori pericolo ma resta grave.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22 di domenica e, stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia di Bergamo, cui spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, il 24enne stava viaggiando in direzione dei Laghi bergamaschi. All’altezza dello svincolo per l’area commerciale di Seriate, qualcosa è andato storto: è finito contro la cuspide gialla che indica la presenza dell’uscita dall’Asse, posizionata anche a protezione del guardrail. Un impatto che ha fatto letteralmente accartocciare la parte anteriore dell’utilitaria, tanto che per liberare il giovane e per mettere in sicurezza il veicolo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.