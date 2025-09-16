Burger button
Cronaca / Hinterland
Martedì 16 Settembre 2025

Schianto sull’Asse a Seriate, il giovane resta grave ma è fuori pericolo

L’INCIDENTE. Domenica sera 14 settembre il 24enne è finito contro la cuspide all’uscita dell’Iper. Molto violento l’impatto: le sue condizioni restano gravi,

L’auto distrutta
L’auto distrutta
(Foto di Foto Colleoni)

Forse un colpo di sonno, forse una distrazione. Pochi istanti e la Renault Clio su cui domenica sera stava viaggiando un 24enne si è schiantata contro una delle cuspidi posizionate a indicare gli svincoli in uscita dall’Asse interurbano. L’impatto è stato violentissimo, tanto da mandare in ospedale il giovane con lesioni serie. Ricoverato in prognosi riservata, è fuori pericolo ma resta grave.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22 di domenica e, stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia di Bergamo, cui spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, il 24enne stava viaggiando in direzione dei Laghi bergamaschi. All’altezza dello svincolo per l’area commerciale di Seriate, qualcosa è andato storto: è finito contro la cuspide gialla che indica la presenza dell’uscita dall’Asse, posizionata anche a protezione del guardrail. Un impatto che ha fatto letteralmente accartocciare la parte anteriore dell’utilitaria, tanto che per liberare il giovane e per mettere in sicurezza il veicolo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Dalla statale 42 la chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso, quindi con la massima gravità: sul posto si sono precipitati un’ambulanza e un’auto medica. Il giovane, ferito gravemente, è stato stabilizzato e portato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove resta grave, ma è fuori pericolo.

Seriate
Bergamo
Disastri, Incidenti