Lunedì 15 Settembre 2025
Schianto nella notte a Seriate: giovane di 24 anni al Papa Giovanni in gravi condizioni
NELLA NOTTE. Incidente intorno alle 22 di domenica 14 settembre allo svincolo dell’Iper: auto contro la cuspide del guardrail, soccorsi sul posto.
Grave incidente stradale nella tarda serata di domenica 14 settembre. Erano da poco passate le 22 quando un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata contro la cuspide del guardrail all’altezza dello svincolo di Seriate, in prossimità dell’Iper, lungo la strada statale 42.
Alla guida c’era un ragazzo di 24 anni che, nell’impatto violento, ha riportato ferite serie. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso: un’ambulanza e un’automedica. I sanitari hanno stabilizzato il giovane, trasportato in ospedale in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo.
Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica del sinistro. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli. L’incidente ha provocato rallentamenti al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.
