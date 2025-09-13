Schiuma nella fontana di via Dante a Seriate, l’amarezza del sindaco sui social - Video

Una sorpresa inaspettata ha accolto i cittadini di Seriate nella mattinata di sabato 13 settembre. La fontana di via Dante, recentemente sistemata nell’ambito degli interventi di decoro urbano, è apparsa completamente r iempita di schiuma bianca , probabilmente a causa di qualcuno che vi ha versato dello shampoo o un detergente simile .

Il singolare episodio, che ha immediatamente attirato curiosi e passanti, ha scatenato anche la reazione del sindaco, Gabriele Cortesi. In un post pubblicato sui social, il primo cittadino ha commentato con amarezza: «Ce la mettiamo tutta a migliorare il decoro urbano della città ma quando ci troviamo davanti a queste cose oggettivamente cadono le braccia».