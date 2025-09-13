Burger button
Cronaca / Hinterland
Sabato 13 Settembre 2025

Schiuma nella fontana di via Dante a Seriate, l’amarezza del sindaco sui social - Video

IL CASO. La fontana era stata recentemente sistemata. Il video sul profilo del primo cittadino Gabriele Cortesi.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La fontana di via Dante a Seriate piena di schiuma bianca
La fontana di via Dante a Seriate piena di schiuma bianca

Una sorpresa inaspettata ha accolto i cittadini di Seriate nella mattinata di sabato 13 settembre. La fontana di via Dante, recentemente sistemata nell’ambito degli interventi di decoro urbano, è apparsa completamente riempita di schiuma bianca, probabilmente a causa di qualcuno che vi ha versato dello shampoo o un detergente simile.

Il singolare episodio, che ha immediatamente attirato curiosi e passanti, ha scatenato anche la reazione del sindaco, Gabriele Cortesi. In un post pubblicato sui social, il primo cittadino ha commentato con amarezza: «Ce la mettiamo tutta a migliorare il decoro urbano della città ma quando ci troviamo davanti a queste cose oggettivamente cadono le braccia».

Il video della fontana insaponata è stato condiviso dallo stesso sindaco, diventando virale tra i cittadini, divisi tra ironia e disappunto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Seriate
politica
governo
Cariche pubbliche
Enti locali
Gabriele Cortesi