Cronaca / Hinterland
Sabato 13 Settembre 2025
Schiuma nella fontana di via Dante a Seriate, l’amarezza del sindaco sui social - Video
IL CASO. La fontana era stata recentemente sistemata. Il video sul profilo del primo cittadino Gabriele Cortesi.
Una sorpresa inaspettata ha accolto i cittadini di Seriate nella mattinata di sabato 13 settembre. La fontana di via Dante, recentemente sistemata nell’ambito degli interventi di decoro urbano, è apparsa completamente riempita di schiuma bianca, probabilmente a causa di qualcuno che vi ha versato dello shampoo o un detergente simile.
Il singolare episodio, che ha immediatamente attirato curiosi e passanti, ha scatenato anche la reazione del sindaco, Gabriele Cortesi. In un post pubblicato sui social, il primo cittadino ha commentato con amarezza: «Ce la mettiamo tutta a migliorare il decoro urbano della città ma quando ci troviamo davanti a queste cose oggettivamente cadono le braccia».
Il video della fontana insaponata è stato condiviso dallo stesso sindaco, diventando virale tra i cittadini, divisi tra ironia e disappunto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA