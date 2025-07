Scomparso da tre giorni, si cerca nel fiume Brembo

Da lunedì non si hanno notizie di un 69enne di Lallio . Si teme sia finito nel fiume Brembo lunedì, poco prima del nubifragio abbattutosi in serata, mentre portava a spasso il suo rottweiler a cui era affezionato.

L’uomo non ha mai manifestato intenzioni suicide e i familiari, che ogni giorno attendono notizie sulle panchine del parco della casa degli Alpini, temono sia vittima di un incidente. La moglie, non vedendolo rincasare lunedì sera e trovando il suo cellulare staccato, aveva pensato che stesse festeggiando in anticipo il compleanno (ha compiuto 69 anni martedì) con gli amici in qualche bar e che si fosse trattenuto per sfuggire all’ira del maltempo.