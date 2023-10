Seriate, allarme per una fuga di gas: case evacuate

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine sono intervenuti nella mattinata di venerdì 6 ottobre per una fuga di gas a Seriate, in via Giosuè Carducci. I Vigili del fuoco hanno fatto evacuare per tutta la durata dell’intervento le abitazioni confinanti, fatte le dovute verifiche con i tecnici del gas che hanno isolato l’abitazione (non abitata). I soccorsi hanno chiuso l’intervento intorno alle 12.25. Nessun ferito.