Seriate, chiude il centro sportivo. «Penalizzati dal Covid»

Seriate Sport Lab venerdì 16 settembre chiuderà i battenti per il recesso dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica Acquamarina Sport&Life dal contratto di concessione per la gestione del centro sportivo comunale. Purtroppo le chiusure degli impianti imposte dalla normativa per contenere il contagio da Covid -19 hanno piegato il mondo dello sport. La notizia circolava da settimane, ma solo lunedì l’Amministrazione comunale ha ricevuto la comunicazione ufficiale dell’imminente chiusura , nonostante la proposta di un contributo straordinario per garantire il riequilibrio economico – finanziario del concessionario. Ma non è bastato. A segnalarlo il Comune di Seriate in una nota stampa.