Seriate, evade dai domiciliari con due coltelli: arrestato

Lo scorso 16 ottobre i carabinieri della tenenza di Seriate, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un 41enne pregiudicato e originario del posto, per il reato di evasione. L’uomo, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, era stato sorpreso in strada, senza alcuna valida giustificazione, e per di più portava con sé due coltelli. Quindi è stato denunciato anche per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.