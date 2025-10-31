Burger button
Cronaca / Hinterland
Venerdì 31 Ottobre 2025

Seriate, fuga di monossido: anziano salvato grazie alla camera iperbarica di Zingonia

I SOCCORSI. In un’abitazione di Seriate un 86enne è rimasto intossicato dal monossido di carbonio, probabilmente a causa del guasto della caldaia in cucina. Trasportato d’urgenza all’Habilita di Zingonia.

Intossicazione da monossido di carbonio, pare a causa del malfunzionamento della caldaia situata in cucina. È quanto accaduto nella serata di giovedì 30 ottobre a Seriate, dove un uomo di 86 anni, è rimasto vittima dell’incidente domestico.

Una volta allertati i soccorsi, il paziente è stato trasportato all’ospedale Bolognini dove i sanitari hanno rilevato i segni di un’intossicazione da monossido di carbonio. Considerata la gravità della situazione, l’uomo è stato quindi trasferito all’Habilita – Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia, dove è stato sottoposto a trattamento di ossigenoterapia iperbarica in regime di emergenza.

Il trattamento è iniziato pochi minuti dopo l’arrivo del paziente nella struttura specializzata, intorno alle 17.30. Una volta completata la seduta, l’uomo è stato trasportato nuovamente presso l’ospedale di provenienza per il proseguimento delle cure e degli accertamenti clinici. Le cause dell’incidente sembrano riconducibili al malfunzionamento della caldaia domestica. Restano in corso le verifiche da parte dei tecnici per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

