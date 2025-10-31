Seriate, fuga di monossido: anziano salvato grazie alla camera iperbarica di Zingonia

Intossicazione da monossido di carbonio , pare a causa del malfunzionamento della caldaia situata in cucina . È quanto accaduto nella serata di giovedì 30 ottobre a Seriate, dove un uomo di 86 anni, è rimasto vittima dell’incidente domestico.

Una volta allertati i soccorsi, il paziente è stato trasportato all’ospedale Bolognini dove i sanitari hanno rilevato i segni di un’intossicazione da monossido di carbonio. Considerata la gravità della situazione, l’uomo è stato quindi trasferito all’Habilita – Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia, dove è stato sottoposto a trattamento di ossigenoterapia iperbarica in regime di emergenza.