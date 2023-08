Seriate, non più soltanto per gli over 65: gli orti urbani saranno aperti a tutti

Sono 24 gli orti

Sono 24, si trovano in via Donizetti e via Brenta, con superficie fra 35 e 50 metri quadrati, per la maggior parte già in assegnazione ma al momento del bando, che è in via di pubblicazione, ognuno deve presentare domanda. «Potrebbe avvenire – informa Volpi – che qualcuno non presenti più la richiesta aprendo la possibilità di concessione a nuovi operatori, che comunque e per certo possono concorrere all’assegnazione di 5 orti del tutto liberi in via Brenta. E se ci fosse una cascata di domande, se si verificasse da parte dei cittadini un massiccio interessamento per la lodevole attività di coltivare verdure a km 0, pensiamo di mettere in concessione alcune aree comunali in via Brusaporto, via Roma e via Buonarroti per le quali ci attiveremmo nel dotarle di acqua come per gli altri orti». Il consumo dell’acqua è comunque a carico del concessionario.