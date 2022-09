Seriate, parchi più sicuri: trenta nuove telecamere

Trenta nuove telecamere di videosorveglianza sono in corso di installazione in alcuni parchi e aree verdi della città, con previsione di completamento lavori a fine mese. L’obiettivo dell’intervento è la tutela della sicurezza dei cittadini, la salvaguardia dell’ambiente verde e del decoro urbano, prevenzione e contenimento del degrado urbano, dei fenomeni di disagio sociale, dei comportamenti contrari al vivere civile e alle norme in vigore per la convivenza civica: il tutto affidato a occhi «vitrei» capaci di cogliere azioni moleste ed eventuali danneggiamenti al patrimonio pubblico.