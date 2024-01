Seriate, prende forma un tratto della ciclovia culturale Bergamo Brescia - Le foto

Prende forma il tratto seriatese della «Ciclovia culturale Bergamo Brescia», progetto provinciale pensato per costruire un filo di connessione fra le due Capitali della Cultura 2023, che permetta di fare un’esperienza di immersione nel paesaggio culturale fra le due città. Il tracciato coinvolge 28 comuni, tra cui Seriate, e si estende per 76 km, di cui 40 km circa in territorio bergamasco. «Proficuo e costante è stato in questi mesi il confronto tra l’Ufficio tecnico del Comune di Seriate e i tecnici provinciali dell’Unità di Sviluppo Infrastrutturale Strategico della Viabilità per permettere una migliore fruibilità del percorso, anche per i singoli tratti seriatesi» si legge in una nota del Comune di Seriate.

«Dopo la Seriate – Pedrengo, un altro intervento di mobilità dolce attraversa il nostro territorio: la ciclovia culturale Bergamo – Brescia, progetto provinciale che tocca diversi comuni, tra cui Seriate – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Dimitri Donati –. Sono recentemente ultimati i lavori riguardanti i tratti che ricadano sulle nostre zone. In modo particolare sono visibili quelli che attraversano Comonte e rendono ancora più attrattivo il territorio. Da terminare alcuni interventi relativi a passaggi pedonali, illuminazione e segnaletica, ma siamo in dirittura d’arrivo, dopodiché si potrà usufruire di un percorso ciclopedonale che amplia l’offerta dei tragitti di mobilità sostenibile e in sicurezza presenti a Seriate, opportunità di spostamento e di conoscenza del patrimonio paesaggistico».

Le opere più significative sinora realizzate riguardano:

- il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso a freddo lungo il sottopasso della tangenziale sud – via Dolomiti, per realizzare una superficie più sicura e fruibile e l’allargamento del tratto esistente sempre lungo via Dolomiti;

- il sottopasso tangenziale sud – via Dolomiti: lungo il percorso esistente e passante al di sotto del sottopasso della tangenziale sud, in corrispondenza di via Dolomiti, è previsto il rifacimento della pavimentazione e l’allargamento del marciapiede;

- l’allargamento del percorso ciclopedonale esistente nell’intersezione tra via A. Locatelli e via Fantoni: l’intervento in oggetto prevede sia la rimozione dei dissuasori e della cordonatura esistente sia la realizzazione dell’allargamento del percorso ciclopedonale attuale con posa di nuovo asfalto colorato.