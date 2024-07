Seriate, ramo cade su un’auto: parabrezza sfondato, illeso il conducente

Anche Seriate è stata colpita dall’ondata di maltempo che venerdì mattina si è abbattuta sulla Bergamasca. Verso le 11, in via Nazionale , un ramo si è staccato da un albero ed è caduto su un’auto condotta da un uomo di 62 anni che viaggiava in direzione Bergamo.

Poco dopo sono giunti sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’albero da cui si era staccato il grosso ramo e altri arbusti. Anche gli agenti della polizia locale di Seriate sono giunti in via Nazionale per verificare quanto accaduto, mentre un carro attrezzi ha provveduto a rimuovere l’auto del sessantaduenne, che si è poi fatto accompagnare a casa da alcuni familiari giunti in zona.