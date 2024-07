Maltempo, colpite le campagne bergamasche: danni a campi e strutture agricole

Campagne bergamasche ancora sfregiate dal maltempo. Secondo una prima ricognizione dei tecnici di Coldiretti Bergamo nubifragi, violente raffiche di vento e chicchi di ghiaccio hanno interessato venerdì mattina, 12 luglio, soprattutto la Valle Brembana, la Valle Imagna, la Valle Seriana e la Valle di Scalve. Danneggiate le colture in campo e diverse strutture come serre e tetti di edifici agricoli.

«Purtroppo quest’anno molte perturbazioni hanno già colpito la nostra provincia - sottolinea il presidente di Coldiretti Bergamo Gabriele Borella – con danni gravissimi per il settore agricolo. L’evento di stamattina fa salire ulteriormente il bilancio delle perdite economiche per le aziende agricole. Continuiamo a raccogliere le segnalazioni che ci stanno arrivando dai nostri associati per avere un quadro della situazione».