Seriate ricorderà le vittime Covid lunedì 18 marzo con una Via Crucis

Quattro anni fa, il Covid. Sono già passati quattro anni, 1.460 giorni, ma lo sgomento, l’emozione e la paura non sono cristallizzate, il lungo tempo trascorso non le ha esorcizzate. Il Covid c’è, non c’è, chissà, speriamo di no, ognuno cerca di scrollarsi di dosso quel nemico subdolo che colpisce a tradimento e abbatte ogni pur adeguata difesa. Un periodo triste, di grande dolore collettivo. Periodo storico che va ricordato, come ha fatto il Ministero della Salute con l’istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia coronavirus, fissata, con bandiere a mezz’asta, ogni 18 marzo. Che è il giorno della impressionante immagine della colonna dei camion militari carichi di bare e di morti nelle strade di Bergamo.

Nei giorni successivi quei camion, in fila indiana di dieci, erano a Seriate, alla chiesa di San Giuseppe dove ognuno era caricato di sette bare, e in un surreale silenzio, dopo aver percorso un tratto di via Marconi, s’avviavano all’autostrada per raggiungere le varie località di cremazione delle salme. Immagini di Seriate e della chiesa di San Giuseppe con le file di bare adagiate sul pavimento hanno fatto il giro del mondo. Anche quest’anno, come già l’anno scorso, la Parrocchia ha previsto per lunedì 18 marzo alle ore 20.45 lo svolgimento di una pubblica Via Crucis, in strada, all’aperto, l’unica in tutta la Diocesi in ricordo delle vittime del Covid.

L’anno scorso la partenza era avvenuta dal piazzale del cimitero località di forte impatto col Covid, quest’anno s’è pensato all’ospedale «Bolognini» località fors’anche più impattante rispetto allo stesso cimitero. Perché l’ospedale di Seriate è stato uno degli ospedali più esposti d’Italia nel periodo della pandemia, caratterizzato nei giorni di massima allerta da un impressionante andirivieni di ambulanze, di sirene, di eroici volontari, medici e infermieri in una spontanea dedizione per gli ammalati senza sapere contro chi si stesse realmente combattendo. Lunedì 18 una preghiera e un grazie anche per loro.