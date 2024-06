Seriate, sconti in oltre 90 negozi: riparte la campagna «Sconti sul Serio»

Sconti sul Serio: come funziona

Il blocchetto è composto da un centinaio di buoni che permetteranno di accedere agli sconti e alle promozioni riservate ai cittadini di Seriate. Su ogni coupon sono indicati i riferimenti del commerciante aderente, lo sconto o la promozione offerta e la scadenza per l’utilizzo del medesimo. La maggior parte dei voucher potranno essere utilizzati per un anno e non saranno cumulabili con altri tipi di promozione in atto o nel periodo dei saldi. Sono 93 le attività aderenti, tra negozi di abbigliamento, ottici, centri estetici, parrucchieri, farmacie, alimentari, ristoranti, gelaterie, esercenti nel settore arredo, in quello di motociclette e autovetture, assicurazioni, servizi medici, istituti bancari, centri sportivi. L’elenco degli esercenti è numerato progressivamente con lo stesso ordine con cui si trova il susseguirsi dei buoni nel blocchetto. Basterà staccare dal carnet il buono che si vuole usare e, esibendolo all’atto dell’acquisto al commerciante, usufruire dello sconto riservato.