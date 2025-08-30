Cronaca / Hinterland
Sabato 30 Agosto 2025
Seriate, sul ponte senso unico alternato per due giorni
IL CANTIERE. Il provvedimento scatterà lunedì e mercoledì 1 e 3 settembre per consentire gli ultimi lavori e il collaudo del manufatto.
A Seriate ancora una chiusura al traffico sul ponte del fiume Serio in via Italia, ma parziale, a senso unico alternato: è l’ultima chiusura, poi il cantiere sarà definitivamente chiuso.
Lunedì 1 settembre, nel tratto stradale strettamente interessato dal ponte, sarà istituito il senso unico alternato dalle 8,30 alle 17, regolato da movieri, per la rimozione dei new jersey e di opere provvisionali esistenti sul ponte, soprattutto a delimitazione dei due marciapiedi. In caso di condizioni meteorologiche avverse il senso unico alternato slitta a martedì 2 settembre, con il medesimo orario. Mercoledì 3 settembre istituzione del senso unico alternato regolato da movieri, dalle 9.30 alle 16.30, per consentire le operazioni di collaudo del ponte.
I due provvedimenti sono contenuti nell’ordinanza emessa dal comandante della Polizia locale di Seriate, Marco Moro, nella quale dispone che l’impresa esecutrice dei lavori deve provvedere a segnalare l’area di cantiere con dispositivi adeguati e anche luminosi, nonché a renderla inaccessibile ai non addetti ai lavori.
