Sesto giorno di ricerche nell’Adda: ancora nessun esito

Ancora nessuna traccia mercoledì 3 luglio, nel fiume Adda, di Claudio Togni, il tecnico di 59 anni di Paladina caduto in acqua mentre lavorava, a Concesa di Trezzo, nel Milanese, sulla diga dell’azienda Italgen. Siamo al sesto giorno di ricerche rimaste, fino ad ora, purtroppo senza alcun esito.

l’acqua del fiume non si è abbassata ulteriormente rispetto a martedì. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano, nell’immergersi a valle della diga, per ragioni di sicurezza sono dovuti rimanere ancora in prossimità delle rive, senza spingersi nel centro del letto del fiume dove si ritiene ci potrebbero essere maggiori possibilità di trovare qualche traccia del 59enne. Senza esito anche le ispezioni effettuate sulle sponde dal nucleo Saf di Milano e dai sommozzatori volontari di Treviglio. Le ricerche stanno proseguendo anche nella giornata di giovedì 4 luglio.