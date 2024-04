Si amplia il terminal passeggeri a Orio: al via il cantiere da 41 milioni di euro - Le foto

Con l’avvio ufficiale dei lavori, nella mattinata di venerdì 19 aprile, è partito il cantiere per l’ampliamento ad est dell’aerostazine dello scalo di Orio al Serio , che sarà pronto per le Olimpiadi di Milano-Cortina. L’opera, su due piani, metterà a disposizione entro la primavera 2025 una nuova area check-in, con aggiunta di 22 banchi , e il completamento delle opere entro novembre 2025, per un investimento di 41 milioni di euro . Al termine dei lavori, la sezione est del terminal passeggeri crescerà di 3.720 metri quadrati al piano terra, mentre al primo piano si aggiungeranno altri 7.400 mq.

«È un cantiere fondamentale per garantire tanti servizi di massima sicurezza e l’operatività di un aeroporto che è cresciuto in maniera significativa in questi anni e che si sta confermando in questi numeri anche durante quest’anno – ha detto il presidente di Sacbo Giovanni Sanga – . Un cantiere decisivo per lo sviluppo dello scalo, in quanto si tratta di allungare parte dell’aerostazione dove saranno collocati i banchi check-in e i nuovi sistemi dei controlli, fondamentali per garantire un viaggio confortevole in massima sicurezza».