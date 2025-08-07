Si è spento il «papà» della Protezione civile di Brusaporto

È stato uno dei primi volontari che ha costituito il gruppo comunale di protezione civile a Brusaporto: si è spento nella sua abitazione di via Cà in paese, l ’87enne Giovanni Caglioni , nativo di Pedrengo . I problemi di salute con cui stava lottando da qualche tempo si sono manifestati con più aggressività fino al decesso avvenuto nella serata di martedì. Sino all’ultimo è stato circondato dall’affetto dei figli Lionella, Giacomo e Mauro, collaboratore del nostro giornale, a cui va il nostro abbraccio. Lascia nel dolore anche i nipoti, il fratello, le sorelle, tutti i familiari e gli amici.

«È stato uno dei primi, insieme ad altri, ad aderire al gruppo di protezione civile di Brusaporto - ricorda il coordinatore operativo della Protezione civile, Roberto Menga -. Come assessore comunale, nel 2006, avevo presentato la richiesta per formare la Protezione civile e il gruppo si è costituito l’anno dopo. Gianni è sempre stato attivo nel volontariato, si è dato da fare. È stato un ottimo collaboratore e dava sempre una risposta positiva ai servizi sul territorio». In passato Giovanni Caglioni è stato impegnato nel tessuto associativo anche in qualità di presidente dell’associazione «Terza Età». In questo ruolo è stato ricordato per la sua attenzione nella gestione delle attività e delle gite al mare per gli anziani.