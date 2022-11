Si vola da Orio a Roma, tre partenze al giorno con Aeroitalia: gli orari e le foto del via

Come annunciato nei mesi scorsi, si torna a volate dall’aeroporto di Orio al Serio a Roma. Con la prima partenza per Fiumicino lunedì mattina, 14 novembre, lo scalo bergamasco e la compagnia aerea Aeroitalia hanno dato il via alle nuove partenze, con tre frequenze giornaliere a bordo di aeromobili Boeing B737-800. Il primo volo è decollato da Orio alle 7,10 alla volta dello scalo capitolino, facendo ritorno alle 10,30 all’aeroporto bergamasco, dove è stato accolto dall’arco d’acqua dei vigili del fuoco.