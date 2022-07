Siccità, la sofferenza del Serio vista dall’alto. «Aironi stremati, moria di pesci e miasmi» - Foto

Aironi che si aggirano in continuazione sul letto in secca del fiume alla ricerca di un punto dove potersi cibare o bere. Pozze d’acqua ormai stagnante dove le alghe sono venute in superficie e, complici le alte temperature, hanno causato la moria di centinaia di pesci. E poi un fastidioso fetore proveniente sia dai tratti in secca sia da quelli ancora bagnati. È desolante spettacolo che si sono trovati di fronte – anzi, in basso, vista la loro prospettiva di visione – i dieci volontari della neonata associazione bergamasca «Droni 360 Uas Pilot», che ha avviato una ricognizione del fiume Serio in questo periodo di grande siccità.