Sorisole, incendio alla Milestone: due intossicati lievi, allarme subito rientrato

Vigili del fuoco in azione all’alba di martedì 26 novembre a Gorlago, in via Primo Maggio: il titolare 59enne di una ditta di guarnizioni di plastica è rimasto lievemente intossicato e portato in ospedale a Seriate per accertamenti. Sul posto, intorno alle 6, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Bergamo per una segnalazione d’incendio e la Croce rossa di Trescore.