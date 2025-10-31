Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland
Venerdì 31 Ottobre 2025

Sorisole, scontro tra auto e scooter. Feriti in due, uno è grave

GLI INCIDENTI. Nella serata del 30 ottobre sulla statale 470 a Petosino. In codice rosso un uomo di 56 anni. Mezz’ora dopo altro sinistro in zona.

Lo scooter sul quale viaggiava il ferito
Lo scooter sul quale viaggiava il ferito
(Foto di Bedolis)

È di due persone ferite, una delle quali in modo grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata del 30 ottobre, un quarto d’ora prima delle 19, lungo la statale 470 della Valle Brembana all’altezza di Sorisole. Nell’incidente sono rimaste coinvolte un’auto e uno scooter: proprio in conducente del ciclomotore, un uomo di 56 anni, di Sorisole, è rimasto ferito in modo serio. Cadendo a terra dopo l’impatto con l’auto, ha infatti picchiato la testa, nonostante indossasse il casco. Ferita, ma in modo meno grave, la donna al volante dell’auto, una Kia Stonic.

In codice rosso

L’incidente è avvenuto all’altezza dello svincolo tra la stessa statale e via Martiri della Libertà. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Zogno sono intervenuti con una pattuglia e si sono occupati dei rilievi. All’origine dello scontro ci sarebbe una mancata precedenza, anche se l’esatta dinamica è ancora al vaglio dei militari dell’Arma. Il 118 ha inviato sul luogo del sinistro l’automedica e due ambulanze. Il ferito più grave è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l’altro alle cliniche Gavazzenil. A causa dell’incidente si sono registrate lunghe code in entrambi i sensi di marcia e in particolare per chi arrivava da Bergamo.

Un altro incidente

E proprio mentre erano in corso i rilievi dell’incidente, un altro sinistro, del tutto simile nella dinamica, si è verificato a 400 metri di distanza, in direzione di Bergamo, mezz’ora più tardi del primo. Due anche in questo caso i feriti nello scontro tra uno scooter e un’auto: una ragazza di 27 anni e un uomo di 63, soccorsi dal 118.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sorisole
Bergamo
Zogno
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
118