Sorisole, scontro tra auto e scooter. Feriti in due, uno è grave

È di due persone ferite, una delle quali in modo grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata del 30 ottobre, un quarto d’ora prima delle 19, lungo la statale 470 della Valle Brembana all’altezza di Sorisole. Nell’incidente sono rimaste coinvolte un’auto e uno scooter: proprio in conducente del ciclomotore, un uomo di 56 anni, di Sorisole, è rimasto ferito in modo serio. Cadendo a terra dopo l’impatto con l’auto, ha infatti picchiato la testa, nonostante indossasse il casco. Ferita, ma in modo meno grave, la donna al volante dell’auto, una Kia Stonic.

In codice rosso

L’incidente è avvenuto all’altezza dello svincolo tra la stessa statale e via Martiri della Libertà. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Zogno sono intervenuti con una pattuglia e si sono occupati dei rilievi. All’origine dello scontro ci sarebbe una mancata precedenza, anche se l’esatta dinamica è ancora al vaglio dei militari dell’Arma. Il 118 ha inviato sul luogo del sinistro l’automedica e due ambulanze. Il ferito più grave è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l’altro alle cliniche Gavazzenil. A causa dell’incidente si sono registrate lunghe code in entrambi i sensi di marcia e in particolare per chi arrivava da Bergamo.