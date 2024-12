Sorisole, sospesa per 15 giorni la licenza di un bar

La polizia della Divisione Anticrimine ha indagato e scoperto che quella sera nel locale era presente un uomo colpito dalla misura di prevenzione del «Divieto di accesso agli esercizi pubblici». L’attività del bar era già stata sospesa per 7 giorni ad agosto a seguito di gravi episodi avvenuti dentro e fuori il bar per disturbo della quiete pubblica e l’accertata frequentazione di soggetti con precedenti di polizia. Il fatto di settembre non è stato quindi considerato del tutto episodico, ma inserito in «una serie di fatti degni di nota verificatisi all’interno del locale o nelle immediate vicinanze nel corso dell’ultimo anno, tali da evidenziare una situazione di pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica» fanno sapere le forze dell’ordine.