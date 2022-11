«Sott’acqua senza limiti»: disabili visivi, al via il corso di sub

«Un’opportunità di inclusione. Un modo per socializzare e incontrarsi, aumentare l’autostima, uscire dal guscio di casa». Questa l’importanza dello sport per Cristiano Aldegani, consigliere dell’associazione sportiva dilettantistica Omero Bergamo, entusiasta per il lancio di «Sott’acqua senza limiti», primo corso subacqueo per disabili visiv i.